Dopo due anni di liti e attacchi, Nina Moric e Fabrizio Corona hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme in Puglia per festeggiare il compleanno del figlio Carlos. E mentre Nina non perde occasione per riempire di baci Carlos, Fabrizio, tra una storia e l’altra su Instagram, si dedica anche al lavoro e alla forma fisica in palestra.

Fabrizio Corona e Nina Moric: vacanze in Puglia insieme con il figlio Carlos.

Fabrizio Corona su Instagram ha condiviso alcuni video che raccontano la sua vacanza in Salento in compagnia di Nina Moric e del figlio Carlos. Nelle immagini si vede Nina Moric entrare nella casa e correre in piscina per salutare il ragazzo, poco dopo la famiglia si riunisce per pranzo, fra risate e aneddoti divertenti.

L’ex re dei paparazzi ha dedicato all’ex moglie una canzone: La storia siamo noi di Francesco De Gregori, condividendo la romantica clip nelle Stories. Poi il pomeriggio in piscina a giocare con il figlio e i gonfiabili e, infine, la cena insieme al ristorante.

“Sempre e comunque si può ripartire – aveva spiegato Corona, postando su Instagram una foto della Moric con Carlos Maria – soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti, ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene”.