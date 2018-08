Dopo l’appello di Loredana Lecciso a Romina Power, Al Bano Carrisi rompe il silenzio con un’intervista che chiarisce riguardo la sua situazione di salute. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di una possibile pausa del cantante, impegnato con una serie di concerti in coppia con Romina. Loredana Lecciso, aveva lanciato un invito a Romina Power, dove le ha chiasto di interrompere i concerti con Al Bano per preservare la sua salute e consentirgli di riposarsi.

Le dichiarazioni di Al Bano, dopo l’appello di Loredana Lecciso a Romina Power.

Al Bano un’intervista rilasciata a VelvetMag, in cui ha etichettato come puro gossip tutte le indiscrezioni secondo cui sarebbe intenzionato a prendersi una pausa di qualche mese: “Tutte balle!. I giornali devono vendere e per vendere devono inventarsi parecchie balle”.

Dopo l’estate Al Bano e Romina Power potrebbero salire nuovamente sul palco per una serie di concerti. Al Bano non ha commentato l’appello di Loredana Lecciso rivolto a Romina. Inoltre, Loredana Lecciso sta riprendendo in mano la sua vita, dopo la dolorosa rottura con Al Bano.

Mentre Al Bano e Romina continuano a girare l’Italia e l’Europa per i concerti. I due sono più uniti che mai e l’intesa sembra essere tornata quella di un tempo. E se Romina Power ha parlato più volte d’amore eterno, Al Bano continua ad affrontare con cautela la questione.