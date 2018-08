Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film Non sposate le mie figlie. Claude e Marie hanno cresciuto le loro quattro figlie secondo i principi della tolleranza e dell’integrazione. Le ragazze non tardano a mettere in atto questi principi: la prima figlia sposa un musulmano, la seconda la seconda un ebreo, la terza un cinese. E la quarta? Anche lei li sorprenderà…

Su Rai 2 andranno in onda i Campionati europei e a seguire vedremo la serie tv Elementary con gli episodi Compagni di sobrietà, Trappole di sabbia e Uomini e cavie. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore.

Guida tv di questa sera venerdì 10 agosto 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 10 agosto 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la serie tv Solo. Si tratta di una mini serie tv di quattro puntate che vuole raccontare l’organizzazione della Ndrangheta calabrese.

Su Retequattro vedremo il documentario Apocalypse.

Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Paradossi, Fonte freddo e Perdersi. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Intrigo a Stoccolma.