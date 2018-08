Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film con Alessandro Preziosi La mia bella famiglia italiana.

Su Rai 2 andrà in onda il film Richard Brock – Anatomia di un segreto. Il professore universitario Lukas Gabner viene trovato morto dopo un incendio nel suo appartamento dopo un incendio. Le indagini, in realtà, stabiliscono che Gabner è stato ucciso prima che fosse appiccato l’incendio. Il vicino di Gabner, Richard Brock, intanto, subisce un ricatto da un medico affetto da gravi disturbi maniaco depressivi che gli impone di accettarlo come proprio paziente, altrimenti manderà un foto di Richard e della sua amante Paula al marito di quest’ultima.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Per un pugno di dollari.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 11 agosto 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 11 agosto 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Punto morto e Vendetta.

Su Canale 5 andrà in onda la partita tra Real Mardid e Milan nell’ambito del Trofeo Santiago Bernabéu.

Su Italia 1 vedremo il film Il signore degli anelli – Le due torri. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Un cadavere sul cuscino e Il gatto e il topo.