Al termine del reality Temptation Island, Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso hanno confermato di aver iniziato una frequentazione. I due hanno trascorso insieme qualche giorno di vacanza ad Ibiza, insieme a loro anche Lara Zorzetto (ex fidanzata di Michael) e i tentatori Marco e Luca.

Nel frattempo, dell’account Instagram di GossipTvOfficial, una follower ha beccato Andrea abbracciato ad una misteriosa ragazza: “Ieri sera al Vanilla di Jesolo ho trovato Andrea Dal Corso, poi una volta in spiaggia l’ho ritrovato in un lettino con una tipa!”, si legge.

Andrea ha tradito Martina con un’altra ragazza?

Dopo che Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso hanno ammesso di frequentarsi ufficialmente, sono spuntate su Instagram delle foto di lui abbracciato ad un’altra ragazza. Martina ha preferito non commentare, a chiarire sulla vicenda è stato Andrea, attraverso alcune storie di Instagram.

Come riportato sul sito gossipetv, Andrea ha spiegato che la ragazza avvistata con lui in spiaggia non è altro che un amica. Lui è uscito a cena e poi è andato in discoteca con un gruppo di amici e parenti. Dopo la serata sono andati tutti in spiaggia a mangiare una brioche e Andrea si è fermato a consolare l’amica, che aveva litigato con il suo amico.

“Insieme a me c’erano tante altre persone ma la foto è stata fatta solo a noi”, ha puntualizzato Andrea, che ha smentito di aver già “tradito” Martina Sebastiani.