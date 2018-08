Una previsione: tra non molto useremo le parrucche come i rossetti, per darci un tono e cambiare look con la stessa leggerezza. Lo si può affermare perché ogni stagione le idee colore per i capelli sono sempre di più, ma soprattutto i riferimenti cromatici sono sempre più originali e meno naturali. Per la primavera/estate 2018 infatti la tendenza voleva i capelli metallici, vintage e al neon, poi Instagram ha fatto il suo e la palette si è estesa al blu denim, il rose brown, il biondo Khloé, fino al frullato di frutta, i FruitJuiceHair.

Le tre tendenze principali di colorazione capeblli per l’estate 2018!

Ora che il solstizio d’estate è passato possiamo dire che tra tutte le tendenze colore di stagione sono 3 quelle che le star hanno scelto di più e che quest’estate vedremo ovunque: blu oceano, biondo platino e tinte acide, dal verde al fucsia. La prima rivisita il blu denim con tocchi in diverse gradazioni di azzurro, dal profondo blu al verde/acqua, fino al blu dai riflessi ultraviolet lanciato da Kim Kardashian.

Il platino è il biondo dell’estate che piace alle star, da Karlie Kloss a Sophie Turner, fino a Emma Roberts e Lily Allen. Infine, gli account Instagram dei coloristi delle celebrities – uno su tutti, Guy Tang – mettono sul podio estivo le tinte acide: verde lime, fucsia neon, giallo fluo, rosso fuoco e, il più recente, il rosa anguria creato dalla colorista Riawna Capri per Paris Jackson.