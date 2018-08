Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction L’Allieva. Arthur è partito, e non si fa vivo con Alice per diversi giorni. La ragazza, non sentendolo, va nel panico. Ben presto, però, Arthur torna a Roma e rassicura Alice.

Su Rai 2 andrà in onda il film Seduzione letale. Mark, figlio diciottenne della vedova Tanya, conosce Carissa, un’affascinante e ricca donna di quarant’anni. Tra i due nasce una passione travolgente, ma le prospettive che hanno sono ben diverse: per il ragazzo si tratta solo di un’avventura estiva, ma per Carissa è una storia seria. Quando Mark cerca di lasciarla, la donna lo rapisce e lo rinchiude nella sauna di casa sua. In soccorso di Mark corre Tanta, che viene catturata a sua volta.

Su Rai 3 vedremo il film con Mrg Ryan e Bruno Kirby Harry ti presento Sally.

Guida tv di domenica 12 agosto 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 12 agosto 2018. Su Retequattro andrà in onda il programma Maurizio Costanzo Show.

Su Canale 5 vedremo vedremo lo spettacolo musicale Zucchero – Wanted tutta un’altra storia. Su Italia 1 andrà in onda il film Poliziotto ancora in prova. Stasera La7 trasmetterà il programma Atlantide – storie di uomini e di mondi.