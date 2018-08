La settimana sarà caratterizzata dal crollo dell’anticiclone africano che porterà un’intensa perturbazione sull’Italia, che sarà responsabile anche della cessazione del caldo afoso. Oggi, domenica 12 agosto, al Nord variabilità e qualche pioggia in transito su Alpi e Prealpi, qualche temporale diurno in Appennino.

Le temperature saranno stabili, intorno ai 29° e 33°. Al Centro sereno o poco nuvoloso, salvo variabilità diurna sull’Appennino ma senza fenomeni e le temperature saranno stabili, tra i 30 e 34. Invece, al Sud sereno o poco nuvoloso, salvo variabilità diurna sulla dorsale calabro-lucana con isolati piovaschi. Le temperature saranno stazionarie, tra 29 e 33.

Le previsioni meteo per lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 agosto.

Come riportato su il meteo.it, per lunedì 13 agosto 2018: “tempo in rapido e forte peggioramento dal Piemonte verso Liguria e Lombardia con temporali violenti con grandine; particolare attenzione alle province di Como, Milano, Monza-Brianza e Bergamo. Entro sera e notte il maltempo colpirà anche il Triveneto. Ancora soleggiato al Centro-Sud.”.

Gli esperti di meteo.it prevedono per martedì 14 agosto: “clima fresco e grandinate insisteranno al Nordest con maltempo a Bologna, Padova, Venezia, Treviso e lungo le coste, ma il fronte perturbato sfonderà anche sulle regioni centrali con forti temporali sulla Toscana come a Firenze, sull’Umbria, sulle Marche e sull’Abruzzo, anche sulle coste.”

Mercoledì 15 agosto, come riportato su ilmeteo.it: “temporali sulle coste dell’Emilia e della Romagna, proseguirà con grandinate sul Lazio come a Roma, su Grosseto, ancora sull’Abruzzo,sul Molise, sulla Sardegna e su gran parte delle regioni meridionali peninsulari. Attenzione, perché non si escludono formazioni di trombe d’aria. Sul resto del Nord tempo migliore.”.