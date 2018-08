Ferragosto è alle porte, è come ogni anno il 15 di agosto si festeggia questa ricorrenza che è dedicata al riposo, al relax e alle ferie. Ecco, allora, qualche suggerimento per trascorrere il Ferragosto in allegria e leggerezza a Roma, Napoli e Rimini.

Ferragosto 2018: tutti gli eventi in programma a Roma.

A Roma per il 15 agosto sono in programma molti di eventi per chi rimane o si trova in città. Cinecittà World apre le porte a Ferragosto per trascorrere la festa più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Dalle 15 fino al tramonto DJ Set e animazione nella nuovissima Cinepiscina.

In occasione di Fiumicino Estate, è in programma la Festa della Taranta, con il concerto di musica popolare “Le tarantole” sarà sicuramente una serata a ritmo di balli popolari che regaleranno tanta allegria e musica. Poi la sera del 15 agosto 2018 alla Casa del Cinema verrà proiettato Questione di Cuore di Francesca Archibugi e invece all’Arena Garbatella ci sarà la proiezione sul maxischermo del film Contromano.

Anche nel giorno di Ferragosto appuntamento con la manifestazione Lungo il Tevere Roma 2018 che offre a bordo fiume un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna. Per gli amanti della musica classica la rassegna Concerti del Tempietto – Notti Romane Al Teatro Marcello.

Ferragosto 2018: tutti gli eventi in programma a Napoli e a Rimini.

Mercoledì 15 agosto 2018 alle 21, sul lungomare di Napoli si terrà la 18esima edizione de La Notte della Tammorra, organizzata da Il Canto di Virgilio e dal Comune di Napoli. Una grande notte di festa con ingresso libero, con tanti grandi artisti. Madrina della festa sarà Lina Sastri che assieme a Carlo Faiello e Ambrogio Sparagna saranno i grandi protagonisti della serata.

Apriranno la serata i canti a distesa della Paranza dei Monti Lattari di Raffaele Inserra con la partecipazione di Tonino ‘o Stocco. E poi Tammurriate e Balli tradizionali dell’Agro-Nocerino-Sarnese a cura della Paranza do’ Lione. Carlo Faiello Ensemble.

Nella notte del 14 agosto, il fuoco torna a essere protagonista sulla spiaggia di Rimini. A partire dalle ore 20, nell’ambito della manifestazione “Mare di Fuoco”, organizzata dal Consorzio Rimini Spiaggia Network tra gli stabilimenti balneari 130 e 150, si potrà assistere a una serie di spettacoli gratuiti, allestiti in dieci “baie del fuoco”.

Poi al Beky Bay di Bellaria, il 14 agosto si chiuderà il Bay Fest, la maratona rock che ha visto esibirsi alcune band internazionali molto apprezzate dagli appassionati del genere. A Riccione, per la kermesse Deejay on Stage, organizzata da Radio Deejay, arriveranno sul palco Benji & Fede, con il loro tormentone estivo “Moscow Mule”, e Irama, vincitore di Amici 2018.