La terza edizione del Grande Fratello Vip sta già scaldando i motori in attesa di tornare in onda dal prossimo settembre: il cast comincia a prendere forma e alcuni concorrenti erano già dati per certi eppure proprio da loro è arrivata la smentita.

Le smentite di Barbara De Rossi e Miriana Trevisan.

A settembre tornerà in prima tv la nuova edizione del Grande Fratello Vip: arrivato alla terza stagione il reality condotto da Ilary Blasi è già al lavoro sul nuovo cast che varcherà la famigerata porta rossa. Proprio nelle scorse ore alcuni nomi erano stati confermati attraverso un’indiscrezione lanciata direttamente dal settimanale Spy.

Stando a quanto si leggeva sulla rivista di Alfonso Signorini, sembrava proprio che al GF Vip 3 ci sarebbero stati: Francesco Monte, Barbara De Rossi, Ivan Cattaneo, Enrico Silvestrin, Le Donatella, Fabio Basile, e Giulia Salemi.

Nemmeno il tempo di abituarsi a questi nomi che già alcuni dei diretti interessati ci hanno tenuto a smentire la loro partecipazione al reality: nonostante abbiano sostenuto il provino per entrare nella casa più spiata di sempre, due concorrenti date per certe hanno già comunicato che non prenderanno parte al GF.

Si tratta di Barbara De Rossi, attrice, e Miriana Trevisan, showgirl, che hanno comunicato online che non faranno parte del programma condotto da Ilary Blasi.

Se due nomi si allontanano dalla rosa dei probabili concorrenti, ce n’è uno che si avvicina molto: pare infatti che, come spiegato sempre da Spy, a sostituire una delle due donne che ha rinunciato al GF Vip potrebbe arrivare Sara Affi Fella, nota al pubblico di Canale 5 per aver partecipato alla precedente edizione di Temptation Island e all’ultimo trono classico a Uomini e Donne. Sara tornerà in tv ancora una volta nel ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip 3?