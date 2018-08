Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il documentario condotto da Piero Angela Superquark. Si tratta dell’ultima puntata della serie sul Blu Planet.

Su Rai 2 alle 21:00 vedremo la serie tv Papà a tempo pieno con l’episodio Brutti ricordi, e a seguire vedremo un’altra serie tv, MacGyver, con gli episodi Per un amico, Area 51 e Il supervisore.

Su Rai 3 andrà in ondail film con Kristen Stewart Panic room. Meg Altman è appena uscita da un difficile divorzio, e si trasferisce con la figlia Sarah in una nuova casa a New York, ma la prima notte tre malviventi si intrufolano in casa…

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film La ricerca della felicità.

Su Canale 5 vedremo il film Il commissario Claudius Zorn – L’innocenza tradita. Su Italia 1 vedremo il film Waterworld. Siamo nel futuro, e la Terra è sommersa dalle acque. L’umanità è quasi estinta, ed i pochi sopravvissuti fanno non poca fatica ad andare avanti.

Stasera La7 trasmetterà il film Amore mio aiutami. GIovanni e Raffaella sono una coppia sposata, con un figlio, e felice. Un giorno, però, Raffaella confessa a Giovanni di essersi innamorata di Valerio, e Giovanni fa di tutto per far sì che la moglie lasci l’amante.