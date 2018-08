Le previsioni meteo di oggi lunedì 13 agosto 2018 hanno riportato che ci saranno molte nuvole e qualche pioggia sopra e a ridosso delle Alpi, mentre sul resto del Nord sarà sereno. Da metà mattinata le nuvole copriranno il Nord-Ovest e dal pomeriggio si intensificheranno i temporali, che arriveranno anche su Piemonte e Lombardia settentrionali. Tra oggi e domani 14 agosto è in arrivo sull’Italia una bassa pressionche che provocherà la cosiddetta “Burrasca di Ferragosto“.

Meteo ferragosto: le previsioni di mercoledì 15 agosto 2018.

Come riportato sul ilmeteo.it, mercoledì 15 Agosto: “sarà contraddistinto dal passaggio della cosiddetta “Burrasca di Ferragosto”, provocata da una bassa pressione atlantica che attraverserà l’Italia da Nord a Sud e che comincerà a sortire i suoi effetti già da Lunedì 13, sia sotto l’aspetto delle precipitazioni sia sotto quello termico”.

“Le precipitazioni temporalesche con grandine, alimentate da venti più freschi settentrionali collegati alla bassa pressione, scenderanno dall’Emilia Romagna ancora verso le regioni centrali per raggiungere anche quelle meridionali”.

Il giorno di ferragosto maltempo con grandine e locali trombe d’aria o marine, si abbatteranno sulle province di Ferrara, Ravenna, Bologna, Forlì, Cesena e Rimini. Risulterà molto instabile anche sulla Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e sulle regioni adriatiche e temporali sono attesi a Grosseto, Perugia, Roma e l’Aquila.

“Nel pomeriggio – come riportato su ilmeteo.it – in Emilia tornerà a splendere il sole, il maltempo insisterà sulla Romagna e si accentuerà sulla provincia di Grosseto, sul Lazio come a Roma, sull’Abruzzo e giù verso il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Campania montuosa e la Calabria settentrionale.”

“Sulle isole maggiori sono attesi temporali in Sardegna sulle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Ogliastra, in Sicilia a Catania. Le temperature subiranno un calo termico consistente al Centro-Sud soprattutto in presenza di precipitazioni, con valori massimi sotto i 28°C, al Nord i venti di Maestrale manterranno la colonnina di mercurio sotto i 30°C anche in presenza di sole.”.