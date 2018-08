Cresce l’attesa per la prossima edizione di Uomini e donne e soprattutto per quelli che saranno i nuovi tronisti del fortunato dating show sentimentale portato al successo da Maria De Filippi. Anche lo scorso anno gli ascolti del programma sono stati molto positivi con una media di circa tre milioni al giorno e il 23% di share. Numeri che dovranno essere confermati anche quest’anno e che stanno spingendo la De Filippi a cercare i tronisti giusti in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico da casa.

I rumors sui nuovi tronisti di Uomini e donne: il pubblico vorrebbe Lorenzo e Luigi.

Tanti i rumors e le indiscrezioni che circolano in queste ore sui nomi dei nuovi tronisti che potremmo vedere in gara dal prossimo settembre. In un primo momento sembrava che i due protagonisti maggiormente favoriti fossero Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, i due ex corteggiatori di Sara Affi Fella, entrambi ancora single.

Il pubblico social ha richiesto a gran voce di poterli rivedere sul trono di Uomini e donne e in questo modo dare loro una seconda chance, dato che per entrambi l’esito della prima esperienza in trasmissione non è stato positivo. Luigi venne scelto da Sara al ‘duello finale’ ma i due si sono lasciati (non senza polemiche e accuse varie) dopo appena un mese di fidanzamento. Per Lorenzo, invece, sarebbe l’occasione del riscatto, ma tutto dipenderà dalla decisione finale della produzione.

Qualche settimana fa, infatti, sulle pagine di ‘Chi’ è stato detto che quest’anno la De Filippi aveva intenzione di rinnovare il programma e una delle decisioni che avrebbe potuto attuare era proprio quella di non riportare sul trono ex corteggiatori del programma.

Da Temptation Island potrebbero arrivare Lara e Gianpaolo.

Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali su questa decisione della padrona di casa di Uomini e donne e quindi tutto potrebbe succedere e grandi colpi di scena potrebbero accadere nel corso della prima puntata del 10 settembre. Non si esclude che alcuni dei nuovi tronisti di Uomini e Donne possano essere scelti dal parterre dell’ultima edizione di Temptation Island.

Tra le candidate vi è l’irrefrenabile Lara, fresca della sua separazione finale dal fidanzato Michael dopo i ripetuti tradimenti e le tantissime bugie dette. Occhi puntati anche su Gianpaolo, l’ormai ex fidanzato di Martina, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico social che a questo punto vorrebbe rivederlo sul trono da settembre.