Cambia il futuro di Moise Kean: secondo quanto scrive oggi ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe ora ragionando sulla conferma in rosa dell’attaccante classe 2000, che potrebbe essere trattenuto a Torino almeno fino a gennaio in attesa di una situazione di mercato più favorevole per la cessione. Fino ad ora, Parma, Monaco e Udinese non sono ancora riuscite ad arrivare a dama per il suo acquisto. Sulla decisione finale sul destino dell’attaccante peserà anche la volontà del suo procuratore Mino Raiola.

Kean al Monaco: l’attaccante avvistato in Francia.

L’attaccante forse lascerà la Juventus, bisogna capire a che titolo. Secondo Sky Sport sarebbe stato visto a cena a Montecarlo con il suo procuratore Mino Raiola. L’operazione potrebbe essere definita anche successivamente visto che il calciomercato francese chiuderà il 31 agosto e non il 17 come quello italiano. Quindi la Juventus potrebbe andare ad effettuare l’operazione in uscita senza problemi.

Difficile capire come si potrebbe chiudere questa trattativa col Monaco che ha perso da poco Keita Baldé Diao, passato all’Inter, e che non sembra intenzionato a regalare clausole di riacquisto alla Juventus. Il calciatore però è tentato dalla possibilità di fare subito un grande salto verso un club prestigioso per giocare da titolare dopo la scialba esperienza in prestito all’Hellas Verona.

Molto dipenderà dalla Juventus che non sembra intenzionata a perdere il calciatore a titolo definitivo, appunto senza nemmeno l’inserimento nella trattativa di una clausola di riacquisto futura. Moise va ricordato che è appena un classe 2000 e che può crescere ancora moltissimo. Di certo sappiamo che quando c’è dietro a queste trattative un volto come quello di Mino Raiola, agente della punta, molto probabilmente la meglio l’avrà il calciatore.