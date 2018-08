Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 14 agosto 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor con l’episodio Un difficile distacco.

Su Rai 2 vedremo il film con Serena Rossi Troppo napoletano. Ciro ha 11 anni, vive a Napoli ed ha da poco perso il padre. La madre, Debora, decide di mandare il figlio da Tommaso, uno psicologo, in quanto, dopo la perdita del padre, non mangia più. Tommaso scopre che Ciro ha i primi problemi d’amore, ed i due stringono un patto: Tommaso aiuta il bambino a conquistare l’amata compagna di classe, mentre Ciro aiuta il dottore a conquistare Debora.

Su Rai 3 vedremo il film Rocky V.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 14 agosto 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Twister. Bille Jo sono una coppia sia nella vita che nel lavoro, che attraversano un periodo di crisi e sono sul punto di divorziare. Ma la vita pone loro davanti una seconda occasione…

Su Canale 5 vedremo il film con Raoul Bova, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini e Ricky Menphis Immaturi. Giorgio, Lorenzo, Piero, Francesca, Luisa e Virgilio erano compagni di scuola e hanno sostenuto la maturità insieme. Crescendo, le loro vite hanno preso strade diverse, ma per uno strano caso del destino tornano a frequentarsi e a sostenere la maturità per la seconda volta…

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. con gli episodi Serial Killer, Ti piacerebbe e La chiesa. La7 stasera propone il programma la partita amichevole Liverpool – Torino.