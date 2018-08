Nel weekend del 18-20 agosto si disputerà la prima giornata della Serie A 2018-2018. Il turno si svilupperà su tre giorni come succederà per tutto l’anno visti i particolari accordi televisivi che prevedono la messa in onda su Sky di sette partite mentre le restanti tre saranno sulla nuova piattaforma Dazn.

La prima giornata di serie A: tutte le partite e gli orari.

Si partirà subito col botto, ad aprire la prima giornata della Serie A 2018-2019 sarà la Juventus che farà visita al Chievo sabato 18 agosto (ore 18.00). I Campioni d’Italia vogliono partire col piede giusto, c’è grande attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo. In serata il big match del turno, l’anticipo tra Lazio e Napoli: i ragazzi di Ancelotti incominciano in salita con la durissima trasferta all’Olimpico, subito un banco importante di prova per i partenopei che vogliono lottare per lo scudetto.

Domenica alle 20.30 si gioca Parma-Udinese, Empoli-Cagliari, Sampdoria-Fiorentina, Bologna-SPAL. Ancora domenica sera arriverà la risposta delle milanese con l’Inter che affronta il Sassuolo in trasferta e il Milan che ospita il Genoa a San Siro, mentre per la Roma trasferta impegnativa sul campo del Torino domenica alle ore 18.00. Il posticipo di lunedì 20 agosto sarà tra Atalanta e Frosinone.