Ore drammatiche e piene d’angoscia sono queste per Selvaggia Lucarelli, nota opinionista tv e giornalista de Il fatto quotidiano. Mentre su Facebook leggevamo della sua vacanza in Perù, ecco comparire un allarmante post: la mamma non si trova, è scomparsa. Selvaggia lancia un disperato appello sui social sperando che qualcuno possa avere qualche informazione utile che possa aiutare a ritrovare la sua mamma.

La Lucarelli racconta che la sua mamma si era recata insieme al papà all’ospedale di Vasto, in Abbruzzo, perché si era fatta male al gomito. Il personale medico l’ha subito soccorsa, fasciandole il braccio, e l’ha condotta in una stanza, in attesa di fare una risonanza. Il padre, qui, si è allontanato, e nel frattempo la mamma è uscita dall’ospedale, facendo perdere le sue tracce. “Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita. Soffre di Alzheimer, non si era mai persa”, scrive la giornalista.

Selvaggia Lucarelli, ancora non si hanno notizie della mamma: l’appello su Facebook.

La Lucarelli, su Facebook, spiega che “Le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a 2 km circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello (dove abbiamo una casa) , quindi ha tentato di tornare a casa. Nell’immagine a destra la vedete ripresa dalle telecamere mentre si allontana dall’ospedale. (si è tolta la fasciatura)”. Prega, inoltre, di contattarla per qualunque segnalazione importante.