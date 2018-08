Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la partita di calcio valida per la UEFA Supercoppa europea Real Madrid – Atletico Madrid.

Su Rai 2 andrà in onda il film Inganno in Paradiso. Con i soldi ricevuti dall’eredità del padre, Tamara decide di fare un viaggio alle Hawaii con le sue migliori amiche Dena e Sherry. Durante il soggiorno da favola, Tamara incontra un uomo, Dario, e se ne innamora. Dopo pochi giorni, Dena viene ritrovata in fin di vita, ed il conto di Tamara risulta prosciugato. Cosa sarà accaduto?



Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Parigi a tutti i costi.



Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 15 agosto 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film cult degli anni Sessanta con Dustin Hoffman Il laureato.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Sacrificio d’amore.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Fire con gli episodi Giorni difficili e Un cadavere nel seminterrato. La7 trasmetteràil film Notourious – L’amante perduta. Elena è figlia di una spia tedesca condannata alla fine della guerra ma accetta di lavorare per Devlin, un agente americano che deve indagare sulle attività di un gruppo di nazisti. Elena si innamora di Devlin, ma lui accetta di farla sposare a Sebastian, il capo dei nazisti. Elena accetta per espiare le colpe del padre.