Un nuovo caso di tentato suicidio sconvolge le carceri italiane. Un detenuto ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Larino, e solo il tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria ha evitato che accadesse la tragedia. Il detenuto, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato immediatamente soccorso, ed è stato medicato prima nell’infermeria del carcere, poi è stato trasportato all’ospedale di Termoli.

A dare notizia dell’accaduto è il segretario generale del Sappe Donato Capece, che ha ricordato come, poco dopo di questo allarmante evento, un’altra tragedia stava per sconvolgere la struttura penitenziaria.

Le ultime news dal mondo delle carceri: un altro tentato suicidio ha sconvolto il carcere di Larino.

Capece ha infatti rivelato che “Il giorno successivo un detenuto straniero, come forma di protesta per non essere accontentato dai medici ad essere operato di vene varicose ad entrambe le gambe, si procura tagli alle medesime, lui stesso”.

Capece ha spiegato che, anche in questo caso, è stato grazie alla tempestività degli agenti di polizia penitenziaria che hanno evitato che accadesse il peggio. I poliziotti si sono cimentati anche nelle operazioni di primo soccorso, tamponando la consistente fuoriuscita di sangue proveniente dai profondi tagli. Il detenuto è stato poi portato in infermeria, e successivamente in ospedale.