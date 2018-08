Il dirigente del Real Madrid ha parlato della situazione relativa a Modric in occasione della finale di Supercoppa Europea, sottolineando come la sua volontà sia quella di rimanere in Spagna. “Modric è felice di rimanere al Real Madrid”. Modric infatti non ha ancora rinnovato con il Real, ma se resterà a Madrid con ogni probabilità gli verrà ritoccato l’ingaggio.

Keita potrebbe essere l’ultimo acquisto dell’estate nerazzurra.

Asamoah, deVrij, LautaroMartinez, Salcedo, Politano, Nainggolan, Vrsaljko e ora Keita. Salvo colpi di scena, alle 20 di venerdì sarà questa la lista completa dei nuovi acquisti dell’Inter. Lo riferisce ‘Gazzetta.it’, secondo cui salvo clamorosi colpi di scena sul fronte Luka Modric non ci saranno altri rinforzi.

In attesa di novità dal Real Madrid, che ieri ha affrontato l’Atletico Madrid in Supercoppa Uefa con il centrocampista croato che parte dalla panchina, la dirigenza nerazzurra sta concentrando le ultime ore del mercato sulle cessioni, con Joao Mario in uscita e nel mirino di Betis e soprattutto Siviglia, oltre al capitolo esterni offensivi da decifrare con uno tra Candreva e Karamoh che potrebbe partire.

Se da Madrid non ci saranno apertura dell’ultimo secondo per il sogno Modric, dunque, non ci sono candidature alternative che potrebbero prendere quota. Neanche quel Rafinha che tanti tifosi sognerebbero di riavere e che al Barcellona deve riconquistare spazio.