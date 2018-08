Nella giornata di Ferragosto Semuele Ciambriello, il garante dei detenuti della regione Campania, si è recato nel carcere di Poggioreale per una visita. Ad accompagnare Ciambriello è stata la vicedirettrice Anna Laura De Fusco, ed insieme hanno visitato ai padiglioni Avellino, Firenze, Genova e Roma.

Nel carcere di Poggioreale c’è un grave problema di sovraffollamento: la capienza regolamentare è di 1659 posti, mentre la struttura detentiva ospita 2264 detenuti. Ciambriello ha commentato questa situazione: “Si possono coniugare dignità e sicurezza, ma il sovraffollamento, decine di detenuti per stanza e con un bagno in precarie condizioni, mi inducono a ritenere che Poggioreale sia una questione nazionale. Meno celle, più spazi di socialità. Più assistenza sanitaria. E meno male che tante iniziative, tanti volontari, tante figure di agenti penitenziari riducono sia il numero dei suicidi che dei gesti autolesionistici. Anche le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Poggioreale sono più che critiche. Occorrono percorsi di reinserimento e di alternativa alla inutile centralità del carcere per certi reati. Occorre discutere, senza demagogia, delle forme e dei modi della decarcerizzazione necessaria”.

Samuele Ciambriello ha poi visitato la cella in cui, nel padiglione Avellino, si è recentemente tolto la vita un detenuto. Il garante ha ammesso di aver provato un grande senso di angoscia e di amarezza. Nello stesso padiglione c'è un detenuto che è in sciopeto della fame da 13 giorni: protesta contro il negato trasferimento in un'altra struttura detentiva dove può essere curato meglio, e Ciambriello si è detto disponibile a seguire il suo caso.