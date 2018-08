L’edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, è stato un vero successo. Il reality show ha infatti raccolto degli ascolti straordinari, stracciando anche dei record degli scorsi anni. Proprio per questo motivo c’è una grande attesa tra i fan per l’edizione vip che avrà come conduttrice Simona Ventura.

Tanti personaggi sono stati accostati alla prima edizione di Temptation Island Vip ma è stata proprio la conduttrice a voler confermare le sei coppie grazie a un video pubblicato da Simona Ventura. Non c’è comunque nessuna sorpresa, poiché le coppie che faranno parte del reality show erano già state annunciate da alcuni settimanali.

Il nuovo spot del reality show è già sul web, ecco le sei coppie pronte a mettersi in gioco!

Nella clip così Simona Ventura presenta le prossime sei coppie: “Sbarcheranno nei villaggi per mettere alla prova il loro amore: la coppia stellare Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’imprenditore 100% napoletano Fabio Esposito e la fidanzata Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra”.

La coppia che desta sicuramente più curiosità è quella formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. L’ex calciatore è stato infatti sposato con Simona Ventura. Non mancano personaggi che provengono dal mondo di Uomini e Donne: dal dating show viene una coppia che si è formata durante il trono classico che è composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi mentre dal trono over ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il personaggio più conosciuto è sicuramente Valeria Marini che ha come desiderio quello di testare la propria relazione con Patrick Baldassarri.

Le ultime due coppie invece sono quelle meno conosciute. Della coppia formata da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra per esempio si sa poco o nulla, tranne che il ragazzo è il figlio d’arte del portiere dell’Inter degli anni ’90 Walter Zenga. Fabio Esposito è manager del marchio Coconuda.