Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso con Meryl Streep il film Il matrimonio che vorrei.

Su Rai 2 andrà in onda il film Happy face killer. In un solo giorno Keith viene lasciato dalla moglie Cara e vede infrangersi il sogno di diventare giubba rossa canadese. Da questo giorno diventa un killer, ed in cinque anni strangola otto donne lasciando sempre la sua firma: una faccina sorridente. Quando, per un omicidio, vengono arrestati una donna ed il suo fidanzato, Keith inizia a schernire la polizia inviando una serie di lettere ai giornali.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Il buono, il brutto e il cattivo.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 18 agosto 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 11 agosto 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Senza scrupoli e Squali.

Su Canale 5 andrà in onda il concerto di Fiorella Mannoia del settembre 2017 all’Arena di Verona

Su Italia 1 vedremo il film Il signore degli anelli – Il ritorno del Re. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Il coltello sul collo e Am Stram Gram.