Nel weekend del 18-20 agosto si disputerà la prima giornata della Serie A 2018-2018. Il turno si svilupperà su tre giorni come succederà per tutto l’anno visti i particolari accordi televisivi che prevedono la messa in onda su Sky di sette partite mentre le restanti tre saranno sulla nuova piattaforma Dazn.

Quest’anno sono numerose le novità introdotte dal punto di vista televisivo. Fino all’ultima stagione calcistica, 2017-2018, la Serie A veniva trasmessa integralmente da Sky con alcune partite che andavano in onda anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium. A partire da questo campionato e per il prossimo triennio, fino al 2020-2021, lo scenario cambierà grazie all’avvento nel nostro calcio di Perform, con la piattaforma online DAZN.

La prima giornata di serie A: come vedere tutte le partite e gli orari.

Su Sky verranno trasmessi gli anticipi del sabato delle 15 e delle 18, due delle tre partite delle 15 della domenica, i posticipi delle 18 e delle 20.30 e quello del lunedì, per un totale di 266 partite su 380, di cui 16 big match su 20 (quindi gran parte degli intrecci tra Juventus, Napoli, Roma, Inter e Milan).

Dazn è la piattaforma online di Perform, visibile solo in streaming su internet, che trasmetterà l’anticipo delle 20.30 del sabato, quelle delle 12.30 di domenica e una delle tre partite delle 15. In oltre trasmette 9 partite su 10 di Serie B in esclusiva assoluta e il grande calcio internazionale: La Liga, Ligue 1 e la Coppa di Lega Inglese.

Si partirà subito col botto, ad aprire la prima giornata della Serie A 2018-2019 sarà la Juventus che farà visita al Chievo sabato 18 agosto (ore 18.00). I Campioni d’Italia vogliono partire col piede giusto, c’è grande attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo. In serata il big match del turno, l’anticipo tra Lazio e Napoli: i ragazzi di Ancelotti incominciano in salita con la durissima trasferta all’Olimpico, subito un banco importante di prova per i partenopei che vogliono lottare per lo scudetto.

Domenica alle 20.30 si gioca Parma-Udinese, Empoli-Cagliari, Bologna-SPAL. Ancora domenica sera ci sarà l’Inter che affronta il Sassuolo in trasferta mentre per la Roma trasferta impegnativa sul campo del Torino domenica alle ore 18.00. Il posticipo di lunedì 20 agosto sarà tra Atalanta e Frosinone.