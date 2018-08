Continua il triangolo amoroso tra Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso che negli ultimi mesi ha infiammato le pagine dei principali giornali di cronaca rosa, tra provocazioni, battute e botta e risposta. Nei giorni scorsi l’appello della Lecciso che aveva chiesto alla Power per di interrompere i concerti insieme ad Al Bano, in quanto stanco dai concerti live.

A rispondere ci ha pensato prima il cantante, che ha parlato di “balle” e poi la Power, durante il concerto a Rimini che ha lanciato un messaggio “More dharma, less drama” che tradotto significa “Più verità e meno drammi”.

Loredana Lecciso su instagram pubblicato un messaggio contro Romina Power?

Loredana Lecciso ha postato su Instagram una foto che la ritraeva a Cellino San Marco in compagnia di Al Bano, sorridente e felice. Ma alcuni utenti hanno subito fatto notare che la foto non è recente, ma risale al 2016. “È una foto vecchia – ha scritto un follower – la Lecciso non sa più cosa inventarsi”.

Poi, Romina Power ha risposto a questo con un post sempre su Instagram rivelando di trovarsi a Cellino San Marco. “Driving with Yari” ha scritto pubblicando una foto del figlio, mentre sullo sfondo si vedono i vigneti della tenuta.

Loredana Lecciso ha pubblicato un selfie sul suo profilo instagram con il seguente commento: “Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità”. Che il termine “felicità” sia riferito alla canzone cantata proprio da Al Bano e Romina?