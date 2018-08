Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction L’Allieva. La storia tra Alice Allevi ed il fidanzato Arthur continua tra alti e bassi, e vale la pena di chiedersi se la ragazza sia davvero felice accanto a lui. Alice, intanto, è alle prese con un nuovo caso: una donna africana viene trovata morta.

Su Rai 2 andrà in onda il film Mai fidarsi di uno sconosciuto. Katherine è vedova, e vive con Emma, sua figlia adolescente. Una sera, Emma esce per andare ad una festa, ma non vi arriverà mai: la ragazza viene drogata, rapita ed immessa nel traffico della prostituzione. La polizia è convinta che Emma sia solo figguta di casa, ma Katherine sa che non è così, ed inizia una lotta disperata per ritrovare sua figlia. Su Rai 3 vedremo il film Paradiso amaro.

Guida tv di domenica 19 agosto 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 19 agosto 2018. Su Retequattro andrà in onda il programma Maurizio Costanzo Show.

Su Canale 5 vedremo vedremo la mini serie tv con Raoul Bova Ultimo – L’occhio del falco. Su Italia 1 andrà in onda il film Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero. Stasera La7 trasmetterà il programma Atlantide – storie di uomini e di mondi.