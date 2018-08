Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film Professore per amore. Keith ha 50 anni, è divorziato ed è uno sceneggiatore sull’orlo del lastrico. Il suo agente gli trova un lavoro come docente in un’università. Keith ha sempre odiato il ruolo dell’insegnante, ma adesso si vede costretto ad adempiere all’impiego trovato per mancanza di danaro.

Su Rai 2 alle 21:00 vedremo la serie tv Papà a tempo pieno con l’episodio I tre amigos, e a seguire vedremo un’altra serie tv, Squadra speciale cobra 11, con gli episodi Attacco al re, Halloween e Codice fantasma. Su Rai 3 andrà in ondail film Il regno della libellula – Dragonfly.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 20 agosto 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Forsaken – Il fuoco della giustizia.

Su Canale 5 vedremo il film Il commissario Claudius Zorn – Senza luce. Su Italia 1 vedremo il film Catwoman. Patience è una grafica che, poco prima della campagna di lancio di una crema anti age, viene a conoscenza di un losco segreto. Di cosa si tratta? Stasera La7 trasmetterà la serie tv The Kennedys.