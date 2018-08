Secondo gli esperti la settimana sarà caratterizzata da temporali pomeridiani, con poi ritorno del gran caldo con temperature percepite fino a 35 gradi. Nel fine settimana nuovo peggioramento e temporali in arrivo.

Meteo: le previsioni da oggi lunedì 20 a domenica 26 agosto.

Secondo quanto riportato sul sito ilmeteo.it fino a giovedì 23 agosto: “i temporali pomeridiani interesseranno i settori appenninici, le zone limitrofe ad essi, localmente le coste tirreniche fino a Roma, Napoli, e le due Isole maggiori, ma diverranno via via più frequenti invece sull’arco alpino, specie della Lombardia e del Triveneto colpendo Trentino Alto Adige, Dolomiti, Cadore , Cortina, Bellunese, Carnia.”

Invece, nelle altre regioni italiane ci sarà caldo con temperature fino a 35-36°C sulle città lontane dal mare, mentre si registrerà qualche grado in meno lungo le città costiere.

Come si legge sul sito ilmeteo.it, da venerdì 24 agosto: “un ciclone di origine islandese si muoverà velocemente verso il cuore dell’Europa addossandosi dunque alle Alpi, da qui i temporali avranno vita facile e potranno svilupparsi nella loro folle discesa verso la Pianura Padana, mentre altrove si vivranno ancita le solite condizioni tardo estive caratterizzate da mattinate serene e poi temporali con grandine nel tardo pomeriggio.”

Tra sabato 25 e domenica 26 agosto arriverà la pioggia, non i soliti semplici acquazzoni estivi, come viene riportato su ilmeteo.it: “L’atmosfera diventerà esplosiva, si formerà una bassa pressione nel Golfo di Genova che provocherà un peggioramento del tempo di stampo autunnale caratterizzato da un repentino calo delle temperature fino a 15°C e precipitazioni localmente abbondanti su molte regioni pure persistenti, con il ritorno della neve a 1800m su tutte le Alpi e sulle Dolomiti, e pure attorno a Cortina d’Ampezzo in Cadore.”.