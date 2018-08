La prima giornata di Serie A segnala fin qui 17 gol. Colpo della Spal a Bologna: Kurtic decide il derby. L’Empoli sembra quello della B: Krunic-Caputo stendono il Cagliari. L’Udinese pareggia a Parma rimontando rimontando un doppio svantaggio, Inter ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo: decide Berardi su rigore.

Serie A, i risultati della prima giornata.

L’Inter cade nella prima giornata di Serie A 2018-2019: ancora una volta fatale è il Sassuolo, che si impone per 1-0 grazie al rigore trasformato nel finale del primo tempo da Domenico Berardi. Sconfitta forse immeritata per i nerazzurri, che però devono subito fare i conti con la casella dei punti che dice zero; ci sarà tutto il tempo per recuperare e far ripartire il progetto.

Nelle altre partite, l’Empoli centra una vittoria fondamentale sul Cagliari: nel primo tempo Rade Krunic, nel secondo Francesco Caputo che dimostra di poter essere importante anche in Serie A, e i toscani volano sulle ali dell’entusiasmo con tre punti che possono già essere importanti per la corsa alla salvezza.

Pareggio pirotecnico tra Parma e Udinese: i ducali vanno sul 2-0 con Roberto Inglese e Antonino Barillà, ma arriva la reazione dell’Udinese che con un rigore di Rodrigo De Paul e la rete di Sekho Fofana trova un punto comunque di spessore, rovinando la festa per il ritorno in Serie A della squadra gialloblu.

La Spal si impone al Dall’Ara di Bologna: male l’esordio di Pippo Inzaghi sulla panchina dei felsinei, decide lo splendido gol di Jasmin Kurtic che esalta gli estensi. Domani sera il Monday Night Atalanta-Frosinone, mentre bisognerà aspettare metà settembre e fine ottobre per le partite rinviate.