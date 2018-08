Le nuove puntate di Una vita, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 con un doppio episodio. Scopriamo in anteprima le trame e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda.

Anticipazioni e trame Una vita: Ursula si consegna alla polizia!

Le anticipazioni rivelano che Ursula dopo essere scappata dal paese si consegnerà alla Polizia e sarà accusata della morte del piccolo Tirso e di Soler ma a causa di mancanza di prove non verrà incarcerata. Per questo motivo sia Felipe che il commissario Mendez dovranno lasciarla libera su cauzione.

I due, però, non capiranno in che modo la Dicenta abbia potuto pagare una somma così alta, iniziando così a perseguitarla. La governante durante il colloquio con San Emeterio e Teresa rivelerà i crimini di Cayetana, precisando che la Sotelo Ruz è stata sempre innamorata di suo marito.

La donna ha utilizzato il cognato Ponce per entrare a far parte della famiglia De La Serna, avvelenandolo poco a poco. L’ex moglie di German e Ponce avevano vissuto insieme molti anni e a causa di una misteriosa malattia era morto improvvisamente. Tale gesto sarebbe avvenuto dopo che il marito avrebbe scoperto il vero legame tra lei e Fabiana.

Ursula rivelerà a Mauro e Teresa che Carlota non era figlia di German ma di Ponce. Il dottore De La Serna, pur consapevole della situazione, per amore del fratello, aveva giurato di prendersi cura delle due donne rispettandole come la sua vera famiglia.