Secondo le prime anticipazioni dei prossimi episodi di Beautiful in america rilasciate da Courier Journa, hanno parlato di aria di tensione che si sta creando tra Bill Spencer e Thorne Forrester. Si tratta di una rivalità che coinvolgerà Katie Logan insieme a suo figlio Will Spencer. Bill ha finito per trascurare il figlio più piccolo per mesi, assorbito dagli affari ma, soprattutto, dal suo desiderio per Steffy Forrester.

Beautiful, anticipazioni americane: battaglia legale per la custodia esclusiva di Will Spencer.

Secondo le anticipazioni, Bill sembrerebbe aver accettato il rifiuto della ragazza, Katie ha affrontato l’ex marito rimproverandolo per come sia stato in grado di farsi terra bruciata attorno, creando problemi anche a Steffy, rovinando il suo rapporto con Liam e con Wyatt.

A preoccupare Katie è che Bill torni ad essere un genitore migliore per Will. Così, approfittando di una serata romantica con Thorne, la Logan ha convinto proprio Bill a portare il bambino a casa sua fino all’indomani, nonostante le reticenze dell’editore nel tenere con sé Will per più di qualche ora.

Infatti, ha avvertito questa distanza e non si sente a suo agio nel gestirla, che di fronte alle richieste del figlio di tornare a casa, Bill ha dovuto riaccompagnarlo da Katie, rovinando così i suoi piani di quest’ultima con Thorne. Nascono così le prime scintille tra Bill e Thorne.

Thorne che ha avviato una frequentazione con Katie, legherà con il piccolo Will e, di fronte a questa nuova mancanza di Bill, consiglierà a Katie di valutare una mossa legale che allontani l’editore dal bambino e visti i propri sentimenti per la Logan, si dirà pronto a sostituirsi a Bill nel ruolo di genitore.