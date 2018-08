Alessia Marcuzzi potrebbe ritornare a condurre “Le Iene” dopo dodici anni di assenza. A rivelare questa indiscrezione è stato Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo l’addio di Ilary Blasi, il programma di Italia 1 sembrerebbe intenzionato a puntare sulla conduttrice de L’Isola dei Famosi per creare un effetto nostalgia.

Alessia Marcuzzi nuova conduttrice de Le Iene dopo l’addio di Ilary Blasi.

Secondo le indiscrezioni Alessia Marcuzzi dovrebbe condurre l’appuntamento de Le Iene in onda il martedì o giovedì affiancata da Nicola Savino, mentre quello della domenica sarà presentata da un gruppo di Iene tra cui anche Nadia Toffa.

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la scelta sarebbe ricaduta proprio sulla Marcuzzi che ha condotto dal 2000 al 2005. Per lei sarebbe, dunque, un ritorno alle origini dopo le conduzioni dei reality e dei festival estivi su Canale 5.

E’ da tempo che Alessia Marcuzzi e Ilary Blasy, si alternano nella conduzione di programmi come la staffetta a Le Iene, al Grande Fratello, il Wind Summer Festival e anche nel programma sui mondiali di calcio di Russia Balalaika, dove Alessia era la conduttrice designata, ma dopo il suo rifiuto i vertici dell’emittente hanno optato per la signora Totti. Nonostante questi continui scambi, almeno per ora, non sembrerebbe esistere alcuna rivalità tra le due conduttrici.