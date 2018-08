Stasera, sabato 25 agosto 2018, alle 20.30 allo stadio San Paolo il Napoli di Carlo Ancelotti sfiderà il Milan di Gattuso nella seconda giornata della Serie A. Si tratta di un esordio in campionato per il Milan, che non è sceso in campo contro il Genoa alla prima giornata per la tragedia del ponte Morandi.

Serie A: le probabili formazioni di Napoli – Milan.

Il tecnico del Napoli con molta probabilità confermerà gli stessi undici che hanno vinto contro la Lazio. In porta il favorito è Karnezis. Invece, la linea a quattro sarà composta da Hysaj e Mario Rui sugli esterni, con Albiol e Koulibaly al centro della difesa.

I tre centrocampisti saranno Allan, Hamsik e Zielinski. In avanti, Insigne e Callejon agiranno sulle fasce, con Milik a guidare l’offensiva. Mertens, invece, sarà in panchina.

Il tecnico del Milan, Gattuso manderà in campo tra gli undici Musacchio, che farà coppia con Romagnoli al centro della difesa; sugli esterni ci saranno Calabria e Rodriguez e Donnarumma in porta. A centrocampo, Bakayoko e l’altra mezzala sarà Kessié, con Biglia in cabina di regia. In offensiva ci saranno Suso e Bonaventura, ma soprattutto Higuain. Sarà il ritorno di Higuain al San Paolo con la seconda maglia diversa, dopo le due stagioni alla Juve.