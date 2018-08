È stato ritrovato a Forlì uno dei due detenuti evasi a San Marino. La scorsa settimana un italiano ed un bosniaco sono evasi dal carcere di San Marino durante l’ora d’aria dopo pranzo. I due, che stavano scontando un residuo di pena rispettivamente di 12 e 18 mesi per furto, sono fuggiti dopo aver aggredito un militare donna della Gendarmeria di guardia.

Sono subito scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine sia nel territorio di San Marino, sia in quello confinante italiano. Posti di blocco, inoltre, sono stati posti ai confini.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi: ritrovato a Forlì il detenuto evaso dal carcere di San Marino.

Uno dei due detenuti, quello italiano, è stato rintracciato a Forlì in casa di un conoscente, e per adesso è ancora libero, ospite nell'abitazione della compagna, e qui resterà finché le autorità sammarinesi non formalizzeranno la richiesta di estradizione. "La posizione di Lia è stata gestita nel pieno rispetto della legge italiana e delle convenzioni internazionali in materia", ha spiegato alla televisione di San Marino Maurizio Faraone, comandante della gendarmeria sammarinese. Dell'altro detenuto evaso, ad oggi, non vi sono ancora tracce.