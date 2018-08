Nelle qualifiche di Spa ad imporsi è stato Lewis Hamilton: sarà il pilota della Mercedes a scattare dalla pole position nel Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del mondiale 2018 di Formula 1. 1’58”179 è il crono colto dall’inglese, al settantottesimo acuto al sabato in carriera e al sesto stagionale. Hamilton, più veloce di tutti sul bagnato, ha preceduto Sebastian Vettel, della Ferrari, ed uno straordinario Esteban Ocon, della Force India.

Entrambe le Racing Point Force India nella top ten nelle qualifiche in Belgio.

Per il primo tentativo nella Q1, Vettel, Raikkonen e Hamilton sono scesi in pista con le soft, e non con le più performanti supersoft. Ad ottenere il miglior tempo è stato Raikkonen, in grado di staccare di 4 decimi Vettel e di 9 decimi Hamilton. Hamilton si è migliorato nel secondo tentativo, ma ha accusato comunque un gap considerevole, 392 millesimi.

Raikkonen si è confermato anche nella Q2, ottenendo subito il miglior tempo davanti a Hamilton e Vettel, autore di un errore. Sul finale della Q2, l’acuto di Vettel. Poi, l’imprevisto: la pioggia, arrivata prima dell’inizio della Q3, ha sparigliato le carte in tavola. Per il primo run, i piloti in lizza hanno optato per le slick, viste le precipitazioni leggere. Piloti della fu Force India a parte, tutti sono rientrati in pista per montare le gomme da bagnato.

In un momento difficile per la Racing Point Force India, il team di Silverstone riesce a piazzare entrambe le vetture in seconda fila: accanto ad Ocon ci sarà Sergio Perez. Quinta posizione per Romain Grosjean, della Haas, davanti a Kimi Raikkonen, della Ferrari, fermato dal carburante insufficiente per l’ultimo tentativo lanciato, e ai due piloti della Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Completano la top ten Kevin Magnussen, della Haas, e Valtteri Bottas. Bottas, però, scatterà dal fondo dello schieramento: al finlandese della Mercedes è stata comminata una penalità per la sostituzione della power unit sulla sua W09.