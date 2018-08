Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è ufficialmente partita per l’isola delle tentazioni sui social hanno salutato i loro fan prima di iniziare la loro avventura che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi su Instagram hanno salutato i follower prima della partenza per Temptation Island Vip.

“Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più”, ha scritto Nilufar su Instagram come didascalia che la ritrae in un romantico bacio di lei e Giordano. E’ per la prima volta che la coppia si divide dopo la scelta avvenuta ad Uomini e Donne.

Prima di partire per questa nuova avventura a Temptation Island Giordano Mazzocchi ha svelato sui social: “Ho un po’ paura, non sono un modello di fidanzato, non ho mai vissuto una relazione stabile e così importante e per questo sono impreparato. Spesso, quando sono fuori, non riesco a darle tutte le attenzioni che lei meriterebbe e non posso neanche nascondere che Nilufar è troppo gelosa”

Secondo alcune indiscrezioni tra i tentatori ci dovrebbe essere anche l’ex corteggiatore di Nilufar, Nicolò Ferrari. Ci sarà un nuovo riavvicinamento di Nicolò Ferrari a Nilufar Addati? E quale sarà la reazione di Giordano qualora nel corso della loro avventura ci sarà più di un ravvicinamento?