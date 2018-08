Alcuni giorni fa Albano Carrisi e Romina Power sono stati sorpresi a cena insieme alimentando così i gossip che si fosse trattata di una cena romantica. Albano ha rilasciato un’intervista a ‘Il Mattino’ dove ha chiarito il suo rapporto con l’ex moglie.

Al Bano: “Io e Romina siamo come fratello e sorella”.

In molti hanno ipotizzato che si trattasse di una cena romantica con tanto di fiori regalati. Al Bano nell’intervista rilasciata al Mattino ha detto: “Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, all’uscita, un ambulante pakistano mi ha offerto delle rose e gliele ho comprate. Come ovvio che fosse, le ho poi date a lei. Tutto qui”.

Dunque, si è trattato solamente di un gesto galante nei confronti dell’ex moglie Romina Power. Inoltre, Al Bano ha affermato che i giornali e i siti di pettegolezzi hanno inventato tutto affermando che si è trattata di una cena romantica.

Al Bano ha poi dichiarato: “Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati come fratello e sorella. E va bene così.”. Nel corso dell’intervista a ‘Il Mattino’, Albano ha poi dichiarato: “Lei ha deciso lei di starsene lontana per 18 anni e lo scotto c’era. Però ho scoperto, con gioia, che fra noi c’era ancora un affiatamento eccezionale, come se niente fosse successo”.