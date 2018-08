Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione condotta da Piero Angela Superquark.

Su Rai 2 andranno in onda le repliche della serie tv Rocco Schiavone. Una donna viene trovata impiccata al lampadario dello studio di casa. Tutto sembra far pensare ad un suicidio, ma Schiavone capisce che si tratta, invece, di un omicidio. Quando Schiavone sembra vicino alla soluzione del caso, viene improvvisamente richiamato a Roma…



Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Suffragette.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 29 agosto 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Contraband.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Guerra e pace. Siamo nella Russia del 1805, quando Napoleone cercava di conquistare il regno di Alessandro I. Si narra della vita di tre giovani aristocratici di San Pietroburgo, in un triangolo di amore, passione e guerra: Pierre, Andrej e Nataša.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Fire con gli episodi Ostaggi alla 51, Falso eroe e In ginocchio. La7 trasmetteràil film Turista per caso. Macon perde il figlio di soli 10 anni rimasto casualmente ucciso in una sparatoria. La tragedia ha gravi ripercussioni sul suo matrimonio e, dopo un anno, sua moglie Sarah chiede il divorzio. Macon, rimasto solo, decide di tuffarsi nel lavoro, e durante un viaggio d’affari incontra Muriel.