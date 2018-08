I tessuti check e tartan sono un must per la moda autunnale ma, nelle collezioni prefall 2018, questi motivi classici hanno preso un nuovo look con colori, abbinamenti e interpretazioni innovative, capaci di sorprendere pur mantenendo tutto il fascino della tradizione.

Come le collezioni moda Prefall 2018 ci fanno indossare tessuti check e tartan in autunno.

Miu Miu riprende le uniformi a quadri modificandone le proporzioni con maxi coat doppio petto dai revers oversize, mini gonne a palloncino e culotte a vita alta da abbinare a pullover losangati e candidi colletti tondi. Per Maria Grazia Chiuri il look di Christian Dior è monotonale, con innumerevoli punti di grigio a rigare in verticale e orizzontale giacche sagomate, coat dress sartoriali e gonne pencil o ad A.

Il tema check è riletto da Roberto Cavalli con un nuovo principe di galles, dai bouclé geometrici di Chanel, o in chiave punk – insieme al maculato – da Ermanno Scervino.

Il motivo plaid è presente anche nella collezione prefall 2018 di Gucci, in abbinamento a stampe floreali, broccati e l’iconico tessuto logato doppia G; ma l’interpretazione più originale del check è forse quella di Fendi che mette il tartan sotto la lente d’ingrandimento arrivando a farlo somigliare ad un tetris di riquadri colorati incastrati perfettamente l’un l’altro, “Level Up”.