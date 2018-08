Grande attesa per la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda su Canale 5 lunedì 10 settembre alle 14:45. Secondo alcune indiscrezioni circolate la prima registrazione si terrà venerdì 31 agosto 2018. I fan del programma di Maria De Filippi sono in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti. Alcuni indizi su Instagram fanno pensare che due ex corteggiatori di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi potrebbero essere i nuovi tronisti del trono Classico di Uomini e donne.

Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Il Vicolo delle News, ha notato che Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno eliminato dai rispettivi profili Instagram ogni riferimento alle loro agenzie e i loro contatti. Infatti, chi è tronista non può farsi rappresentare da nessuno e non può fare serate in discoteca o altri locali. Questo gesto dei due ragazzi, arrivato tra l’altro nello stesso periodo, ha insospettito i fan.

I due ragazzi, inoltre, negli ultimi tempi hanno tenuto un profilo basso sui social, non esponendosi troppo come facevano in passato. Questo sta significare che Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne?

Secondo Il Vicolo delle News, potrebbero essere i prossimi tronisti di Uomini e Donne anche Lara Zorzetto, Teresa Langella e Gianpaolo Quarta, l’ex fidanzato di Martina Sebastiani di Temptation Island.