Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 30 agosto 2018, su Rai 3 a partire dalle 20.45. Vittorio cerca di aiutare Anita, ancora in difficoltà a causa di Luca Grimaldi. Marina invece interviene per riportare Vera a concentrarsi sul suo lavoro ai Cantieri.

Anticipazioni puntata del 30 agosto 2018: Marina rimette in riga Vera.

Il ritorno di Anita a Napoli ha portato un’altra volta scompiglio nella vita di Vittorio. Il ragazzo ha un debole per la ragazza e benché i due non stiano più insieme, hanno sentito nostalgia l’uno dell’altro durante la fuga della ragazza insieme al padre. Dopo l’arresto di Luca Grimaldi, la Falco è tornata a sentirsi sola ma, come prima, può contare sull’appoggio del suo “amico”.

L’affetto che li unisce spinge il buon Del Bue ad aiutarla, ospitandola addirittura a casa sua affinché finalmente anche lei possa trovare un po’ di pace. Qualcuno però sembra non gradire la presenza di Anita e cercherà di far aprire gli occhi a Vittorio: la sua abnegazione è eccessiva.

Marina ritiene di essere l’unica ad aver mantenuto il sangue freddo all’interno dei Cantieri. Roberto pare abbia completamente perso la testa davanti al fascino della giovane Viscardi mentre Vera è strana. La ragazza ha dovuto affrontare il peso delle responsabilità dopo la morte della zia e il risentimento di suo padre per il testamento della sorella ma soprattutto, prima di partire per le vacanze, ha ricevuto un mazzo di fiori insieme a uno strano messaggio: “So cosa hai fatto!”

Si tratta di una minaccia contro la giovane imprenditrice che da quel momento subisce continuamente ricatti da un misterioso uomo. Questo condiziona pesantemente il suo rendimento sul lavoro e soprattutto inizia a insospettire lo stesso Roberto. Marina decide quindi di intervenire per capire cosa è successo e per rimettere in riga la giovane Viscardi, con cui suo malgrado si è ritrovata a collaborare.

Ritorno dalle vacanze amaro per Filippo. Dopo che Serena ha scoperto che il marito ha continuato a essere dipendente dal trading online, ha iniziato a non fidarsi più di lui. Il Sartori, dopo aver provato a convincere la moglie a combattere per l’eredità di Giulio Del Colle, le ha confessato di aver mandato la famiglia in bancarotta. Si trova quindi costretto a fare i conti con la difficile ricerca di un nuovo lavoro. Riuscirà a trovarlo e a salvare il suo matrimonio?