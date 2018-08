Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi Il contagio e L’ultimo giro di giostra.

Su Rai 2 va in onda la serie tv Papà a tempo pieno, con l’episodio La strategia della colpa, cui segue la serie tv Rosewood con gli episodi Amori tra le stelle, Fiabe e gelide verità e Il giustiziere. Su Rai 3 vedremo la serie tv tedesca Una strada verso il domani – Ku’damm.

La guida tv di questa sera, giovedì 30 agosto 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Faccio un salto all’Avana. Fedele e Vittorio sono fratelli ed hanno sposato due sorelle. Un giorno l’auto di Vittorio viene ritrovata in fondo a un lago, e tutti pensano sia morto. Fedele si ritrova a dover prendersi cura della famiglia del fratello.

Su Canale 5 andrà in onda il film Colpa delle stelle. Hazel Grace è sopravvissuta ad un cancro ai polmoni grazie all’assunzione di un farmaco sperimentale. Augustus Waters era una promessa del basket, ma ora ha una gamba artificiale in seguito a un tumore osseo. I due ragazzi si conoscono nel corso di un gruppo di supporto per sopravvissuti al cancro ed è subito passione profonda.

Su Italia 1 verrà trasmesso l’evento Battiti live, la kermesse musicale ospitata dalle più belle piazza della Puglia e della Basilicata. Stasera l’evento verrà trasmesso da Andria, e si esibiranno, tra gli altri, Ermal Meta, Dolcenera, Lorenzo Fragola, Noemi. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma In onda.