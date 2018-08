La notizia di lasciare il trono dalla prossima stagione di Uomini e Donne fu data dallo stesso Giorgio Manetti durante la puntata del 24 maggio in cui aveva dichiarato che voleva terminare la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti lascia il trono over di Uomini e Donne?

A poche ore dalla prima registrazione che si terrà domani venerdì 31 agosto 2018, sembrerebbe ufficiale l’addio di Giorgio Manetti al trono over. A rivelarlo è indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi.

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “Il Trono Senior di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno non avrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti“.

Giorgio Manetti è stato per anni protagonista del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi, ed aveva attirato le attenzioni dei telespettatori per la sua relazione e i tanti tira e molla con Gemma Galgani. Ma la storia tra Giorgio e Gemma non è mai decollata ed è il cavaliere toscano è stato più volte accusato dall’opinionista Gianni Sperti, di aver “giocato” con Gemma Galgani e di aver instaurato una relazione con un’altra donna al di fuori del programma.

Nonostante Gemma Galgani, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, ha frequentato degli altri uomini, Tina Cipollari ha sempre sottolineato che la dama, dal suo punto di vista, non aveva mai completamente dimenticato Giorgio Manetti.