Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film Il mondo che vorrei. Kay Soames e Arnold sono sposati da molti anni, ma è venuta meno la passione. Insoddisfatta e decisa a rinnovare il desiderio d’intimità tra loro, Kay riesce a convincere Arnold, dopo innumerevoli insistenze, a partire insieme alla volta di Great Hope Springs, per una settimana di “ritiro” da un rinomato terapeuta di coppia.

Su Rai 2 andranno in onda la serie tv Papà a tempo pieno con l’episodio Un vasetto di miele, e a seguire vedremo la serie tv Elementary con gli episodi Il falsario, Hai fatto tanta strada e Un’occasione unica.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda la serie tv Una strada verso il domani – Ku – damm’59. Monika scopre che Joachim aspetta un figlio da Ninette, che non ama ma che sposerà. Nonostante il matrimonio e il figlio in arrivo, l’amore tra i due non finisce.

Su Canale 5 vedremo il film Buongiorno papà.

Su Retequattro vedremo il programma tv Il terzo indizio. Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Farfalle bianche, L’amore fa male e Perdersi e ritrovarsi. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Alamo – Gli ultimi eroi.