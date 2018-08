Le anticipazioni della puntata della soap Una Vita in onda su Canale 5 oggi venerdì 31 agosto 2018 dalle 14.10 alle 15.35. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa oggi.

Secondo le anticipazioni Teresa ha ritrovato Mauro per strada malconcio. La ragazza si scusa per averlo insultato e gli ha chiesto di ricominciare soprattutto per farla pagare a Cayetana. Quest’ultima teme che Ursula andrà a cercarla per vendicarsi. Arturo ha chiesto a Simon di seppellire l’ascia di guerra, ma lui si rifiuta ed esce di casa violando gli arresti domiciliari. Il colonnello Valverde ha deciso di ritirare la denuncia contro Simon.

Ramon sorprende Trini e Benito mentre si baciano, così picchia il rivale e litiga con la moglie. L’uomo viene accolto da Arturo in casa sua ma quando Trini gli porge le sue scuse non le accetta e si trasferisce dal colonnello.

Nel frattempo Mauro e Teresa decidono di ricominciare da capo. L’ex poliziotto riceve la visita di Mendez, che gli deve dire qualcosa. Intanto Simon ha ricevuto la notizia che Arturo ha ritirato la denuncia e Susana lo sprona a ringraziare il colonnello.

Cayetana intende organizzare un ballo e chiede la collaborazione di Celia. Lei e Felipe, vorrebbero sbarazzarsi di Rosina, ma non ci riescono. Teresa parla a Celia dei nuovi sviluppi con Mauro e della cena romantica che vuole preparare, ma le confessa che ha paura per il futuro.