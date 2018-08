Oggi venerdì 31 agosto 2018 verrà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne dove scopriremo tutti protagonisti che siederanno sul trono più ambito della televisione. Secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News parteciperanno alla nuova edizione del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi quattro volti già conosciuti dal pubblico da casa.

Uomini e Donne: ecco chi sono i nuovi tronisti del Trono Classico.

I fan del programma di Maria De Filippi sono in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti. Secondo il sito sarebbero pronti a sedersi sul trono Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, entrambi ex corteggiatori di Sara Affi Fella.

Secondo il sito Il Vicolo delle News entrambi i ragazzi hanno eliminato dai rispettivi profili Instagram ogni riferimento alle loro agenzie e i loro contatti. Infatti, chi è tronista non può farsi rappresentare da nessuno e non può fare serate in discoteca o altri locali.

Secondo indiscrezioni circolate dall’ultima edizione del reality delle tentazioni Temptation Island, sarebbero pronte ad occupare il trono Lara Zorzetto, l’ex fidanzata di Michael, la tentatrice Teresa Langella che si era avvicinata ad Andrea Celentano, e Gianpaolo Quarta, l’ex fidanzato di Martina Sebastiani.

Gianpaolo su Instagram ha scritto “Le cose belle arrivano a chi sa aspettare” che questo sia un chiaro riferimento alla sua prossima esperiienza a Uomini e Donne?