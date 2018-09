Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa la rappresentazione di Ficarra e Picone dal Teatro Greco di Siracusa Le rane.

Su Rai 2 andrà in onda il film Tutti i sospetti su mia madre. Maddy ha una madre iperprotettiva, che arriva addirittura a seguirla a una festa organizzata in una confraternita e a minacciare il suo ragazzo, umiliandola davanti a tutti. Poco dopo, però, il ragazzo viene ritrovato morto e Maddy presa in custodia dalla polizia. La ragazza inizia a sospettare che sua madre sia l’assassina. Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Giù la testa.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 1 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 1 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi La città dell’amore e Scambio.

Su Canale 5 andrà in onda il concerto omaggio, tenutosi il 2 giugno, in onore di Lucio Dalla. Su Italia 1 vedremo il film Il re scorpione. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Il coltello sul collo e Am Stram Gram.