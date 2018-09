Un nuovo caso di suicidio si è verificato nelle carceri italiane, stavolta nell’istituto penitenziario di Pontedecimo, a Genova. Qui una detenuta, appena arrivata nel carcere, ha aspettato di rimanere sola e si è impiccata nella cella che le era stata assegnata. Si tratta del quarto suicidio avvenuto in una delle carceri liguri dall’inizio dell’anno. A rendere nota la tragica notizia è il Sappe, che ha ricordato come in Italia, dall’inizio dell’anno, si siano verificati 24 suicidi, 585 tentati suicidi, 5.157 atti di autolesionismo e 46 morti naturale.

Donato Capece, il segretario generale del Sappe, ha commentato la notizia: “Questo drammatico ennesimo suicidio evidenzia come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri”.

Le ultime news dal mondo delle carceri: la preoccupazione di Donato Capece.

Capece esprime la sua preoccupazione: “Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante. Nel I semestre del 2018 abbiamo contato nelle carceri italiane ben 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti naturali, 24 suicidi e 585 tentati suicidi sventati in tempo dagli uomini e dalle donne del Corpo di Polizia Penitenziaria. Solamente in Liguria, dove sono oggi detenute 1.145 persone rispetto ai circa mille posti letto regolamentari. i suicidi sventati sono stati 13 in soli sei mesi”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.