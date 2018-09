La nuova stagione di Uomini e Donne sta per riaprire i battenti: lunedì 10 settembre, infatti, andrà in onda su Canale 5, nel consueto appuntamento quotidiano delle 14.45, la prima puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Venerdì 31 agosto 2018 si è tenuta la prima registrazione del trono classico, e sono stati presentati i nuovi quattro tronisti. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali.

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che i nuovi tronisti di Uomini e Donne sono: Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone. Luigi Matroianni è una recente conoscenza del pubblico di Uomini e Donne: durante la passata stagione ha corteggiato la tronista Sara Affi Fella, e al momento della scelta i due hanno iniziato una storia d’amore che, però, è durata appena un paio di settimane. A quanto pare, tra i due non scorra buon sangue, ed infatti durante la prima registrazione i due hanno avuto un confronto molto acceso in cui se ne sono detti di tutti i colori.

Uomini e Donne, le novità ed i nuovi tronisti.

Tra i nuovi tronisti vi è anche Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Ludovica Valli e di Sara Affi Fella. Come sappiamo, però, entrambe le volte Lorenzo è uscito single dalla trasmissione. Stavolta cambia registro e sarà lui a farsi corteggiare dalle donne.

A Uomini e Donne una delle troniste è Mara Fasone, un’ ex concorrente di Miss Universo del 2012. La ragazza spera di trovare l’anima gemella a Uomini e Donne per coronare il suo più grande sogno: diventare mamma. Altra tronista della trasmissione è Teresa Langella, conosciuta in quest’edizione di Temptation Island nel ruolo di single tentatrice. La ragazza è già stata a Uomini e Donne qualche anno fa, quando ha corteggiato Leonardo Greco.