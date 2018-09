Un nuovo episodio di violenza si è verificato nelle carceri italiane, stavolta a Prato. Qui un detenuto sudamericano ha aggredito quattro agenti di polizia penitenziaria. L’aggressione è avvenuta con inaudita violenza e a più riprese, ed un poliziotto, su cui il detenuto si è scagliato con una lametta, ha riportato gravi ferite alla gola.

A denunciare e a dare notizia dell’accaduto è Leo Beneduci, il segretario generale dell’Osapp con una nota. Beneduci fa sapere che l’agente gravemente ferito per fortuna non è in pericolo di vita, mentre gli altri tre hanno solamente delle contusioni. A scatenare la furia del detenuti sarebbe stato il negato consenso all’accesso ad una funzione religiosa a causa di incompatibilità con gli altri reclusi.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi: l’appello di Leo Beneduci.

Beneduci commenta la difficile condizione degli agenti di polizia penitenziaria: “I poliziotti penitenziari devono affrontare del tutto a mani nude i soggetti più violenti”. Capita spesso, infatti, spiega Beneduci, che “I detenuti hanno spesso a disposizione un vero e proprio arsenale costituito da strumenti quali spranghe, lamette, fornellini, coperchi di scatolette e carrelli ed è assurdo immaginare che mentre altre forze di polizia sperimentano del tutto legittimamente taser elettrici e spray al peperoncino, gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria sono lasciati completamente inermi al’interno delle sezioni detentive”.

Il segretario dell’Osapp lancia un appello a Francesco Basentini, il capo del Dap, e gli chiede “interventi diretti intesi a verificare la scarsa operatività di Provveditori e Direttori Penitenziari impegnati più a promuovere la propria immagine verso soggetti esterni quali anche garanti dei detenuti che ad adottare iniziative concrete a tutela del lavoro dei poliziotti penitenziari”. L’appello di Beneduci è rivolto anche al ministro della giustizia Bonafede, cui chiede concrete iniziative a favore della polizia penitenziaria. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.